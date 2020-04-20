Несмотря на режим самоизоляции севастопольцы устраивают семейные прогулки и пикники

В Севастополе продлён режим обязательной самоизоляции. Он будет действовать до конца апреля. Покидать дома по-прежнему можно, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять животных рядом с домом, и добраться на работу, если у вас есть специальный пропуск. Наша съемочная группа побывала в местах, где на выходных устраивают пикники.

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Отправляемся на побережье в Пасху. Режим самоизоляции продлён, и даже ужесточён. На набережной Андрея Первозванного, тем не менее, много машин и людей. Здесь же передвижная кофейня. У памятника христианскому апостолу горожане объясняют, почему не прислушались к просьбе Русской православной церкви остаться дома.

«Стоит выходить. Иисус Христос не зря же родился. Позволено людям. Все должны отдыхать, прогуливаться. Сегодня праздник священный», – считает Пётр.

Гуляют с колясками и детьми постарше, маски носят не все. Даже люди пенсионного возраста, наиболее уязвимые перед новым коронавирусом.

«Мы-то не выходим вообще из дома. Это так вот, сегодня Пасха. В магазин решили зайти. Машин намного меньше сейчас в городе. Так что люди как бы соблюдают. Но, всё равно, дома сидеть невозможно», – делятся Галина и Александр.

На берегу Стрелецкой бухты группы отдыхающих. Здесь тоже люди старшего возраста без масок и дети. Любители шашлыков на природе объясняют, что живут поблизости, хотя в 100-метровой зоне от дома в период самоизоляции разрешено выгуливать домашних животных, а не проводить застолья. Семейные пикники по всему побережью бухты. Но говорить, почему не остались дома, соглашаются немногие.

«Вы маску носите. Вы думаете, она вам помогает? У нас же нет выбросов в воздух каких-то. И я, насколько знаю, что коронавирус – это простая болезнь грипповая. И не надо из неё делать искусственно психологическую компанию», – говорит житель Севастополя Масис Хачатрян.

Гуляющих встречаем и на набережной Круглой бухты. Людно и в парке Победы. Сюда тоже приходят семьи с детьми. Открыты некоторые кофейные лавки. Между тем, кроме уже работающих организаций открыться власти разрешили только ветеринарным клиникам и оптикам. А общественные пространства закрыли для посещения.

Некоторая свобода перемещения всё же сохраняется. В указе главы Севастополя, продлевающем режим обязательной самоизоляции, оговорены исключения. Например, можно отправиться на свою дачу или в загородный дом. Но поездки для отдыха рекомендуется ограничить. А бывать в лесах, парках, на набережных и площадях города до 30 апреля запрещено.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь