Незаконных мигрантов отправят из Крыма домой

Трудовые мигранты, пребывающие на территории Крыма незаконно, отправятся домой.

Крымские пограничники выявили более 10 граждан, находящихся на территории нашей страны в нарушение правил миграционного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Недавно в Феодосии задержан гражданин Азербайджана 1998 года рождения находился на территории нашей страны нарушая правила миграционного законодательства. Иностранец признан виновным и, согласно решению суда, отправлен за пределы Российской Федерации. При этом нарушитель выплатил штраф.

За нарушение правил миграционного учета к административной ответственности привлечен 42-летний гражданин Украины. Он оштрафован на несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь