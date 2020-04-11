Ночью ожидаются заморозки в степных и предгорных районах Крыма

11 апреля 2020     14
Ночью ожидаются заморозки в степных и предгорных районах Крыма

В Крыму в степных и предгорных районах ожидаются ночные заморозки. 

По информации ГУ МЧС России по Крыму, в ближайшие три дня температура воздуха опустится до 6 градусов ниже нуля.

Ночью и утром 12, 13 и 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов мороза, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Специалисты МЧС предупреждают о том, что в таких условиях повышается вероятность возникновения пожаров на дачных участках и садовых кооперативах, а также – ЧС и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме этого ночные морозы могут повредить сельскохозяйственные культуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото crimea.icu

Источник: Вести.Севастополь

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