Ночью ожидаются заморозки в степных и предгорных районах Крыма

В Крыму в степных и предгорных районах ожидаются ночные заморозки.

По информации ГУ МЧС России по Крыму, в ближайшие три дня температура воздуха опустится до 6 градусов ниже нуля.

Ночью и утром 12, 13 и 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов мороза, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Специалисты МЧС предупреждают о том, что в таких условиях повышается вероятность возникновения пожаров на дачных участках и садовых кооперативах, а также – ЧС и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме этого ночные морозы могут повредить сельскохозяйственные культуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото crimea.icu

Источник: Вести.Севастополь