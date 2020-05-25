Новая пещера в Крыму получит название «Тридцатка»

Новая пещера глубиной около 105 метров обнаружена на Ай-Петринском плато.

Несколько дней назад её вскрыли члены севастопольского спелеоклуба. Находка удивила и обрадовала учёных, так как по данным спелеологов, из более, чем 1200 пещер Крыма только каждая 50 имеет такую большую глубину. О своей находке севастопольцы уже сообщили в Симферополь, чтобы как можно быстрее внести новую пещеру в единый кадастровый реестр.

«Сведения подаются в единый кадастр пещер Крыма, который ведёт институт карста и спелеологии при КФУ в Симферополе. Все параметры – топосъемку и описание в единой карточке подали туда, и могу поздравить всех, что одной пещерой в Крыму стало больше», говорит спелеолог Анатолий Пряшников.

Посвятить открытие севастопольцы хотят юбилею Победы в Великой Отечественной войне и памяти подвига героев 30-й береговой батареи, поэтому новой пещере планируют дать имя «Тридцатка».

Источник: Вести.Севастополь