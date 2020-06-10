Новая продовольственная ярмарка появится в Севастополе

10 июня 2020     15
Новая продовольственная ярмарка появится в Севастополе

В Севастополе готовятся открыть новую продовольственную ярмарку. Она будет располагаться на улице Горпищенко в районе дома №103. 

Каждое утро те, кто торгует на продовольственных ярмарках Севастополя, собирают специальный продуктовый набор – одна ягода черешни, одна – клубники, все овощи и фрукты тоже – по одному с прилавка. Этот товар продавцы передадут специалистам из передвижной лаборатории контроля качества. В регионе их две. За утро они объезжают 10 городских ярмарок, и скоро будут мониторить еще одну. 20 июня она должна открыться в конце улицы Горпищенко. В салоне микроавтобуса оборудование – аналогичное тому, что стоит в стационарных лабораториях ветеринарных врачей.

На каждом из 13 рынков города есть своя лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. За этим столом проверяют количество нитратов в овощах и фруктах, с помощью этого прибора контролируют качество яиц, а здесь смотрят – нет ли в мясе паразитов.

С начала 2020 года городским управлением ветеринарии зафиксировано девять случаев продажи мяса животных, заражённых паразитами. Дикроцелиоз и эхинококкоз – болезни, опасные не только для крупного рогатого скота, но и для человека, потому контролировать качество мясной продукции очень важно. Для сравнения в 2019 году выявлено 43 случая заражения. С чем связано снижение цифр, эксперты с выводами не торопятся. Но они  убеждены – одним из факторов, способных застраховать покупателей, становится внедрение государственной системы электронной сертификации “Меркурий”. Она позволяет отслеживать путь товара на протяжении всего цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина.

 

«Откуда привезено, как выращено – это по-любому, в “Меркурии” это обязательно есть!», – говорит продавец Изет Аджимамбетов.

Покупатели также, как и контролёры, могут попросить документы с QR-кодом у продавца, просканировать их с помощью мобильного приложения и узнать всю информацию о продукте вплоть до его даты выработки и срока годности. Предпринимателям при регистрации в системе “Меркурий”, управление ветеринарии Севастополя обещает оказывать консультативную помощь.

«Каждую последнюю среду месяца мы проводим онлайн-вебинары в центре поддержки предпринимательства “Мой бизнес”, который находится на проспекте Октябрьской революции, 42-Б корпус 6», – сообщила начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Севастополя Елена Лукьянова.

После отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, консультативные встречи с предпринимателями планируют продолжать уже в формате реального общения. Также на рынках продолжатся ежедневные проверки контроля качества, ветеринары напоминают – предупреждён значит вооружён.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь

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