Новую подстанцию скорой помощи в Севастополе могут сдать раньше срока

27 марта 2020     11
Новую подстанцию скорой помощи в Севастополе могут сдать раньше срока

Строительство десятой подстанции скорой помощи может быть завершено на полгода раньше срока, указанного в контракте. Об этом сегодня заявил глава департамента капитального строительства Севастополя.

Здание, рассчитанное на семь медицинских бригад, возводится на Камышовом шоссе.

  

Медицинское учреждение будет специализироваться на оказании круглосуточной помощи взрослым и детям.

Для автомобилей предусмотрены два гаража на четыре места, а также технический бокс. Для персонала – душевые, санузлы, места отдыха, хозяйственные помещения. Срок окончания работ – декабрь 2020 года, но строители планируют сдать объект уже в июне. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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