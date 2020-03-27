Новую подстанцию скорой помощи в Севастополе могут сдать раньше срока

Строительство десятой подстанции скорой помощи может быть завершено на полгода раньше срока, указанного в контракте. Об этом сегодня заявил глава департамента капитального строительства Севастополя.

Здание, рассчитанное на семь медицинских бригад, возводится на Камышовом шоссе.

Медицинское учреждение будет специализироваться на оказании круглосуточной помощи взрослым и детям.

Для автомобилей предусмотрены два гаража на четыре места, а также технический бокс. Для персонала – душевые, санузлы, места отдыха, хозяйственные помещения. Срок окончания работ – декабрь 2020 года, но строители планируют сдать объект уже в июне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь