Новые архитектурные шары на Большой Морской должны прослужить дольше предшественников

14 апреля 2020     7
Новые архитектурные шары на Большой Морской должны прослужить дольше предшественников

Архитектурные шары для реконструкции Большой Морской сделают из альминского известняка. В отличие от своих “пенопластовых” предшественников, они будут цельнокаменные. 

Чтобы из простой прямоугольной заготовки сделать одну из самых сложных геометрических фигур – сферу, нужно два часа и сорок два года стажа на токарном станке. Виталий Юдко специализируется на художественных изделиях: балясинах, колоннах и шарах.

«Мы точим только из известняка. Он мягкий. Есть крепкий, синий, его резец не берёт. Алмаз режет, а резец – нет. Нам отбирают специально помягче камень, чтобы был однородный, белый», – рассказывает Виталий Юдко.

Последние штрихи всегда вручную. Токарь срезает деталь, за которую заготовка крепилась к станку. Теперь это место нужно отшлифовать до идеала, ведь именно на вершину шара будут больше всего обращать внимание.

Это предприятие, которое обрабатывает альминский камень, находится в Бахчисарайском районе. Сейчас большую часть времени мастера заняты производством балясин для Митридатской лестницы в Керчи. По большой просьбе строителей из Севастополя они взяли заказ на изготовление шести шаров для реконструкции Большой Морской. 

«Строители будут покрывать данные изделия гидрофобизаторами, что увеличит их долговечность. И я надеюсь, что изделия прослужат гораздо дольше, чем те, которые были до этого», – говорит мастер цеха Владислав Волков.

В ближайшие дни шары привезут в Севастополь и закрепят на колоннах во дворе дома №50 и чуть дальше на Большой Морской, в районе кинотеатра “Победа”.

Послевоенные строители использовали не только инкерманский известняк, но и такой, с Альминского месторождения. Поэтому шары и другие архитектурные элементы из этого материала впишутся не только в художественный, но и в исторический контекст Севастополя.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

 

Источник: Вести.Севастополь

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