Новый атомный ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– В состав Черноморского флота будет принят новейший патрульный корабль «Павел Державин».
– Завершена уникальная кругосветная экспедиция военно-морского флота России. Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вернулось в Кронштадт.
– Специалисты гидрографической службы произвели замену десятиметрового морского знака, который считается первым в мире приёмным буем, на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.
– На Балтийском заводе прошла закладка нового атомного ледокола «Якутия».
– Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется во Владивосток для достроечных работ.
– На флотах продолжается подготовка боевой техники сухопутных и береговых войск для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Источник: Вести.Севастополь