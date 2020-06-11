Новый атомный ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе

– На флотах продолжается подготовка боевой техники сухопутных и береговых войск для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Великой Победы.

– Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется во Владивосток для достроечных работ.

– Специалисты гидрографической службы произвели замену десятиметрового морского знака, который считается первым в мире приёмным буем, на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

– В состав Черноморского флота будет принят новейший патрульный корабль «Павел Державин».

В Крыму подтверждено 25 случаев коронавируса На утро 11 июня на территории Крыма зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 выявлено в ранее известных …



Почти 3000 человек в Крыму остаются под наблюдением по коронавирусу К 11 июня в Республике Крым под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции остаются 2907 человек. В обсерваторах республики находятся 970 …



Судно-мусоросборщик спустили на воду в Севастополе В Артбухте спустили на воду новое судно для сбора мусора. Платформу разработал один из производителей яхт, спроектировал за месяц. Плот …



Начались поставки лекарства от коронавируса в российские больницы Первая партия препарата против коронавируса «Авифавир» (также известен как «Фавипиравир» производства РФПИ и «ХимРар») доставлена в российские больницы, сообщает РИА …

