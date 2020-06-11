Новый атомный ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе

11 июня 2020     13
Новый атомный ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

–  В состав Черноморского флота будет принят новейший патрульный корабль «Павел Державин».

– Завершена уникальная кругосветная экспедиция военно-морского флота России. Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вернулось в Кронштадт.

– Специалисты гидрографической службы произвели замену десятиметрового морского знака, который считается первым в мире приёмным буем, на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

– На Балтийском заводе прошла закладка нового атомного ледокола «Якутия».

– Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется во Владивосток для достроечных работ.

– На флотах продолжается подготовка боевой техники сухопутных и береговых войск для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Великой Победы.  

Источник: Вести.Севастополь

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