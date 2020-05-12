Новый буксир «Андрей Степанов» вышел в море для ходовых испытаний

Морской буксир «Андрей Степанов» проходит заводские ходовые испытания в Чёрном море.

Экипаж буксира обучается эксплуатации и обслуживанию судовых систем и механизмов. В рамках испытаний было проведено несколько тренировочных взлётов и посадок вертолётов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ на вертолётную палубу судна.

После завершения испытаний судостроители вместе с экипажем проведут ревизию систем и механизмов и продолжат подготовку к следующему этапу Государственных испытаний, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь