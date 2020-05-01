Новый корпус инфекционной больницы оснащен резервной системой подачи кислорода

Новый модульный корпус инфекционной больницы Севастополя примет первых пациентов 6 мая. Об этом журналистам рассказала главный врач учреждения, подчёркивая, что строительство шло рекордно быстрыми темпами. Всего за месяц на пустыре появился 21 бокс, рассчитанный на 42 пациента.
Уже несколько суток эти люди спят по 3-4 часа. В остальное время они монтируют систему подачи кислорода в палаты – основную и резервную. Работа почти закончена и заняла всего неделю, а всё возведение модульного корпуса инфекционной больницы Севастополя завершено за месяц. Арифметика такова – 130 рабочих, 966 квадратных метров постройки. Пока этого здания не существовало, в больнице было всего 19 боксов, теперь их в два раза больше.
В новом модульном корпусе 21 бокс. Каждый оснащён кнопкой вызова врача. Пациент нажимает её и сигнал мгновенно поступает на медицинский пост. Во всех палатах по две кровати, рядом с ними – гнёзда для подключения кислородных аппаратов и ИВЛ. В каждый бокс есть отдельный вход с улицы, открыть дверь можно только специальной картой. Такие будут выданы врачам и сестрам. А младший медицинский персонал сможет общаться с больными через специальное окно, минимизируя таким образом возможные риски.
«Как это рекомендовано Роспотребнадзором, мы осуществляем питание в одноразовой посуде, то есть по аутсорсингу, и учитывая наличие этого передаточного окошка, пища будет поступать сюда через это окошко, потом посуда одноразовая будет отдаваться пациентами, замачиваться и утилизироваться как класс отходов группы «Б», – говорит главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж.
Из других – уже бытовых радостей – оснащение каждого бокса телевизорами и просторными санузлами.
Сейчас инфекционная больница Севастополя заполнена на 70%, это 145 пациентов. Самых тяжёлых помещают в реанимацию. Это соседнее от нового модульного корпуса здание. Скоро его планируют соединить с боксами специальным шлюзом.
«Вся эта зона будет оборудована под COVID-19, логично здесь поставить реанимационные койки полноценные, здесь будут стоять 10 аппаратов ИВЛ стоять, которые вчера пришли. Всего мы законтрактовали 50 у компании “Кред”, и по мере поставки, они будут здесь формироваться», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Роспотребнадзор возьмет в помещениях контрольные пробы, а с 6 мая здесь готовы размещать пациентов. Ну, а когда вирус будет побеждён, во дворе можно устроить и танцплощадку, говорит главврач. Подобно тому, как сделали в одном из госпиталей Уханя.
Анна Шустер, Виталий Козловский, Олесь Быков
Источник: Вести.Севастополь