Новый корпус инфекционной больницы оснащен резервной системой подачи кислорода

Новый модульный корпус инфекционной больницы Севастополя примет первых пациентов 6 мая. Об этом журналистам рассказала главный врач учреждения, подчёркивая, что строительство шло рекордно быстрыми темпами. Всего за месяц на пустыре появился 21 бокс, рассчитанный на 42 пациента.

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Уже несколько суток эти люди спят по 3-4 часа. В остальное время они монтируют систему подачи кислорода в палаты – основную и резервную. Работа почти закончена и заняла всего неделю, а всё возведение модульного корпуса инфекционной больницы Севастополя завершено за месяц. Арифметика такова – 130 рабочих, 966 квадратных метров постройки. Пока этого здания не существовало, в больнице было всего 19 боксов, теперь их в два раза больше.

В новом модульном корпусе 21 бокс. Каждый оснащён кнопкой вызова врача. Пациент нажимает её и сигнал мгновенно поступает на медицинский пост. Во всех палатах по две кровати, рядом с ними – гнёзда для подключения кислородных аппаратов и ИВЛ. В каждый бокс есть отдельный вход с улицы, открыть дверь можно только специальной картой. Такие будут выданы врачам и сестрам. А младший медицинский персонал сможет общаться с больными через специальное окно, минимизируя таким образом возможные риски.

«Как это рекомендовано Роспотребнадзором, мы осуществляем питание в одноразовой посуде, то есть по аутсорсингу, и учитывая наличие этого передаточного окошка, пища будет поступать сюда через это окошко, потом посуда одноразовая будет отдаваться пациентами, замачиваться и утилизироваться как класс отходов группы «Б», – говорит главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж.

Из других – уже бытовых радостей – оснащение каждого бокса телевизорами и просторными санузлами.

Сейчас инфекционная больница Севастополя заполнена на 70%, это 145 пациентов. Самых тяжёлых помещают в реанимацию. Это соседнее от нового модульного корпуса здание. Скоро его планируют соединить с боксами специальным шлюзом.

«Вся эта зона будет оборудована под COVID-19, логично здесь поставить реанимационные койки полноценные, здесь будут стоять 10 аппаратов ИВЛ стоять, которые вчера пришли. Всего мы законтрактовали 50 у компании “Кред”, и по мере поставки, они будут здесь формироваться», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Роспотребнадзор возьмет в помещениях контрольные пробы, а с 6 мая здесь готовы размещать пациентов. Ну, а когда вирус будет побеждён, во дворе можно устроить и танцплощадку, говорит главврач. Подобно тому, как сделали в одном из госпиталей Уханя.

Анна Шустер, Виталий Козловский, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь