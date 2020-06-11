Новый модуль донорского центра появится в Севастополе

В Севастополе смогут брать у доноров костный мозг для пересадки. Но сначала у Центра крови должен появиться новый модуль. Он также решит проблему хранения больших объёмов плазмы крови. Сегодня глава города приехал обсудить с врачами перспективы развития центра, и сам оказался в кресле донора.

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С 8:00 до 12:00. Короткому рабочему дню есть причина. Всю собранную кровь нужно в тот же день доставить в лаборатории в разные концы города. Сейчас запланировано строительство нового модуля Центра Крови. Площадку под него уже зарезервировали. Пять лабораторий в одном месте, сбор дойной дозы эритроцитов и даже донация костного мозга. Проект модуля руководство Центра крови обсуждает с временно исполняющим губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Расширение площадей, говорят здесь, соразмерно росту населения самого города.

«У нас ещё будет построена низкотемпературная камера на 4,5 тонны, где мы сможем хранить заготавливаемую плазму. На сегодняшний день в связи с нехваткой места – это очень болезненный и проблематичный вопрос», – говорит заместитель главного врача по медицинской части Центра крови Елена Мешковская.

Опыт модульного строительства в городе уже есть – такую же технологию использовали при возведении инфекционного центра. Сегодня Михаил Развожаев сделал первый шаг к получению знака «Почётный донор». Он решил лично поддержать всероссийскую неделю донорства.

«Немножко переживал, потому что вчера выпил таблетку от головной боли и, в общем-то, поздно закончил работать. А медицинские показания достаточно жёсткие к тому, чтобы сдать кровь. Но врачи сказали, что всё в норме», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Правда, от положенного сладкого чая Михаил Развожаев отказался. Следом за главой сдавать кровь пришли руководители нескольких севастопольских департаментов. В следующем году Всероссийскую неделю донорства планируют провести уже в новом модуле.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь