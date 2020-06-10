Новым начальником налоговой службы Севастополя стал Алексей Могила

Новым руководителем налоговой службы Севастополя стал Алексей Могила.
Ранее госчиновник занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Севастополю. Алексей Могила работает в системе налоговых органов с 1997 года. Отмечен многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», почетное звание «Заслуженный экономист города Севастополя». Сегодня он был представлен коллективу и руководителям севастопольских подразделений УФНС в новой должности.
Источник: Вести.Севастополь