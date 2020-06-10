Новым начальником налоговой службы Севастополя стал Алексей Могила

Ранее госчиновник занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Севастополю. Алексей Могила работает в системе налоговых органов с 1997 года. Отмечен многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», почетное звание «Заслуженный экономист города Севастополя». Сегодня он был представлен коллективу и руководителям севастопольских подразделений УФНС в новой должности.

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Новым начальником налоговой службы Севастополя стал Алексей Могила Новым руководителем налоговой службы Севастополя стал Алексей Могила. Ранее госчиновник занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по …

