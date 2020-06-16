Обелиск на братском кладбище Анапской дивизии нуждается в реконструкции

16 июня 2020     6
Обелиск на братском кладбище Анапской дивизии нуждается в реконструкции

Воинские захоронения привели в порядок еще в мае. Но состояние памятника на одном из них – братском кладбище 414-ой Анапской стрелковой дивизии – беспокоит грузинскую общину города. Дивизия была сформирована в Грузии, но ее назвали Анапской, потому что она с боями прошла Кубань, а потом участвовала в освобождении Севастополя.

Это место хранит память о кавказских дивизиях, освобождавших Севастополь. 89-й стрелковой, сформированной в Армении. И 414-й, образованной в Грузии.

Они участвовали в генеральном штурме города в мае 1944 года, уничтожали немецкие войска, несли потери. Павших на севастопольской земле похоронили на братском кладбище. В память о грузинских воинах установили обелиск из инкерманского камня.  Позже заменили новым. Этот памятник установлен на средства Грузинской ССР в 1961 году. Материал для облицовки – туф характерного жёлтого оттенка – привезли из города Болниси, где находится древнейший грузинский храм в форме базилики с одной из древнейших надписей на грузинском языке.

Надпись на современном грузинском на мемориале утверждает: помнить бойцов будут вечно. Вот только сам обелиск разрушается. Грузинская община просит власти Севастополя отреставрировать монумент.

«Я получил ответ о том, что реставрация этого памятника запланирована в 2019 году. После опять обратился в правительство Севастополя, однако ответа не получил», – говорит председатель грузинского национально-культурного общества Севастополя Мамука Цурцумия.

Накануне Дня Победы Севастополь выделил на реконструкцию кладбища 414-й стрелковой дивизии больше 3,5 миллионов рублей. Братское захоронение охраняется законом как региональный объект культурного наследия. Работы собственник территории должен согласовать с Севнаследием.

«Охранное обязательство у нас заключено с ГУП “Специализированная служба похоронного дела”. Направлено также письмо в эту организацию о необходимости соблюдения норм федерального закона №73, поэтому в данном случае к нам ни за заданием, ни за разрешением никто не обращался, – пояснил начальник управления охраны объектов культурного наследия Севастополя в 2017-2020 гг. Михаил Рязанцев. –  Теперь, раз вы у меня так это спрашиваете, мы будем проводить мероприятие по контролю, выяснять, какие работы там были сделаны, на каком основании».

В департаменте городского хозяйства пояснили: реконструкция обелиска потребует средств. На уже выделенные “Специализированная служба похоронного дела” к 9 мая провела благоустройство территории кладбища.

«Мы это сделали. Теперь следующий этап – реализация в части благоустройства самого обелиска, реконструкции либо восстановительных работ, – рассказывает и. о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. – В этом году мы, наверно, не успеем выполнить эти мероприятия. Но мы будем дальше реализовывать этот проект».

Грузинская община города встречается здесь каждый год – почтить память бойцов в День Победы. До сих пор живы два ветерана дивизии. Один из них – Автандил Садзаглишвили после войны приезжал в Севастополь.

«Участвовал при освобождении Сапун-горы. Мы привозили его туда, и он наверно в памяти долго стоял, смотрел на всё это. И его слова такие были, что время всё-таки прошло, но в памяти всё осталось», – говорит заместитель председателя грузинского национально-культурного общества Севастополя Георгий Гегиадзе.

В истории два полка 414-й дивизии остались как “Севастопольские”. Почетное наименование дано за мужество в боях при освобождении города, одна из традиций которого – бережное отношение к прошлому.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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