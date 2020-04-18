Обсерватор в Евпатории полностью заполнен

В евпаторийском обсерваторе, где находятся под медицинским наблюдением граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, заняты все места.

В ближайшее время власти Крыма планируют развернуть в Евпатории ещё 125 коек. Также почти заполнен обсерватор в Ялте. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

По её словам, в обсерваторах республики находятся 165 человек, под медицинским контролем всего – 1892.

Источник: Вести.Севастополь