Обсерватор в Евпатории полностью заполнен

18 апреля 2020     14
Обсерватор в Евпатории полностью заполнен

В евпаторийском обсерваторе, где находятся под медицинским наблюдением граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, заняты все места.

В ближайшее время власти Крыма планируют развернуть в Евпатории ещё 125 коек. Также почти заполнен обсерватор в Ялте. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

По её словам, в обсерваторах республики находятся 165 человек, под медицинским контролем всего – 1892.

Источник: Вести.Севастополь

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