Обсерваторы в Крыму снова стали бесплатными для приезжих

1 июня 2020     20
Обсерваторы в Крыму снова стали бесплатными для приезжих

Ровно неделю в Крыму брали деньги с приезжающих за их нахождение в обсерваторе: за проживание, питание и оплату лабораторных исследований на COVID-19. Накануне своим указом глава республики отменил эту норму. 

Всех гостей полуострова, приезжающих с туристической целью, на две недели помещают в обсерватор. Исключение сделано лишь для тех, кто владеет недвижимостью в Крыму и может это время провести в самоизоляции дома. 

24 мая Сергей Аксенов подписал указ, одним из положений которого значилось, что приезжие обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет. Расходы обсерватора на содержание командированных должны были оплачиваться работодателем. С 1 июня норма по оплате отменена. Приезжих продолжают помещать в обсерватор, только уже за счет бюджета республики. 

Источник: Вести.Севастополь

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