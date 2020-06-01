Обсерваторы в Крыму снова стали бесплатными для приезжих

Ровно неделю в Крыму брали деньги с приезжающих за их нахождение в обсерваторе: за проживание, питание и оплату лабораторных исследований на COVID-19. Накануне своим указом глава республики отменил эту норму.

Всех гостей полуострова, приезжающих с туристической целью, на две недели помещают в обсерватор. Исключение сделано лишь для тех, кто владеет недвижимостью в Крыму и может это время провести в самоизоляции дома.

24 мая Сергей Аксенов подписал указ, одним из положений которого значилось, что приезжие обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет. Расходы обсерватора на содержание командированных должны были оплачиваться работодателем. С 1 июня норма по оплате отменена. Приезжих продолжают помещать в обсерватор, только уже за счет бюджета республики.

Источник: Вести.Севастополь