Обсерваторы в Крыму заполнены почти на 100%

26 апреля 2020     13
Обсерваторы в Крыму заполнены почти на 100%

Сейчас в обсерваторах, развернутых на территории республики Крым, находятся 230 человек, это почти 100%-ая заполненность, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заместитель председателя Совета министров Елена Романовская.

Сейчас правительство Крыма вместе с Управлением Роспотребнадзора определяет, какие еще санатории могли бы стать обсерваторами. Кроме готовности владельцев таких мест размещения, нужно, чтобы санатории подходили под требования, предъявляемые противочумной станцией Роспотребнадзора. 

В стационарах республики находятся 84 человека. У многих пациентов есть признаки ОРВИ, они контактировали с уже заболевшими, но лабораторно COVID-19 у них пока не подтвердился.

Еще 1100 человек находятся под медицинским наблюдением дома.

На утро 26 апреля, в Крыму зарегистрировано 69 случаев коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь

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