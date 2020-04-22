Одну из лабораторий Севастополя переоборудовали для тестирования на COVID-19

С 23 апреля лаборатория кожно-венерологического диспансера Севастополя начнет делать тесты на коронавирус. Таким образом вырастет число тестируемых медработников.

Сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев приехал посмотреть, как переделали лабораторию. Понадобилась внутренняя перестройка, чтобы анализы на коронавирус не пересекались с остальным биоматериалом. Для персонала были оборудованы помещения, где лаборанты могли одеть и снять противочумные костюмы.

Планировалось, что лаборатория начнет прием тестов уже с этого понедельника, но поступали все новые и новые требования от Роспотребнадзора, и поэтому начало работы перенесли на четверг.

Как рассказал Михаил Развожаев, оборудование для лаборатории найти было сложно, так как такие комплексы в стране сейчас в дефиците. До этого анализы отправлялись в лабораторию Роспотребнадзора, где могли выполнить всего лишь 60 исследований в сутки, или в Симферополь.

С появлением собственной лаборатории в Севастополе начнут тестировать врачей, которые общаются с больными, а позже, возможно, и тех, кто будет возвращаться из других стран или регионов России.

Источник: Вести.Севастополь