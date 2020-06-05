Одобрен план поэтапного начала курортного сезона в Крыму

План по началу работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма, состоящий из трех этапов, получил одобрение на федеральном уровне. На видеоселекторе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко привел в пример ту этапность, которую предусмотрел Крым.

По плану, разработанному правительством республики, уже в июле на полуостров смогут приехать туристы из других регионов. Но при условии, что владельцы мест размещения будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и на полуострове сохранится стабильная эпидситуация.

«Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день», — сказал Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики.

Глава Крыма обратился в Роспотребнадзор с просьбой смягчить некоторые требования к гостиничному бизнесу. И надзорное ведомство пошло навстречу. В частности, персонал гостиниц пройдет тестирование на коронавирус один раз – при начале работы. А вот персонал санаториев пока обязали сдавать анализы еженедельно.

Также министр считает, что курортный сезон может быть продлен, и коронакризис откроет для многих объектов перспективы круглогодичной работы.

«Мы понимаем, что россиянам крайне нужно будет оздоровление, и если мы поэтапно и спокойно запустим в июне и июле сезон, то он не закончится ни в сентябре, ни в октябре. Мы просто не успеем принять всех, кто стремится к чистому воздуху, морю, к горам. Поэтому эти месяцы осени мы захватим с достаточно высокой загрузкой. А если и дальше будем грамотно работать, то получим серьезные перспективы круглогодичной работы», — считает Волченко.

Он поблагодарил представителей турбизнеса и смежных с ним отраслей за терпение и выдержку. По официальным данным, в туристической сфере заняты 40 тысяч жителей Крыма, и еще от 180 до 300 тысяч человек связаны с ней. Это и подакцизный товар, и транспорт, и экскурсионный бизнес.

«Мы не зря говорим, что в Крыму с туризмом так или иначе связан каждый», — отметил министр.

Также он сообщил, что если период простоя будет продлён для каких-то видов деятельности до 1 июля, то бизнесменам это обязательно будет компенсировано правительством.

Источник: Вести.Севастополь