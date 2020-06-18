Оператор поездов «Таврия» займётся автобусными перевозками

С 1 июля пассажирам поездов «Таврия» предлагаются автобусные перевозки по Крыму.

Заказные автобусы от станций Владиславовка и Симферополь будут доставлять туристов на побережье, а также в Севастополь. Пересадка в автобусы осуществляется в срок от 15 минут после прибытия поезда и не позднее 40 минут до отправления поезда.

Основные перевозки будут осуществляться в южном и восточном направлениях, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс». Стоимость билета – от 124 рублей.

Источник: Вести.Севастополь