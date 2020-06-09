Определён подрядчик строительства севастопольского этапа «Тавриды»

Восьмой этап «Тавриды», проходящий по территории Севастополя, построит АО «ВАД», заканчивающая работы на семи этапах трассы.

Конкурс по выбору подрядчика строительства восьмого этапа был объявлен 8 июня департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Единственную заявку на участие подало АО «ВАД», предложенная цена равнялась первоначальной – 8,9 миллиарда рублей. Тендер признан несостоявшимся, но заключить контракт рекомендовано с АО «ВАД», сообщает Крыминформ.

Общая протяжённость восьмого этапа – порядка восьми километров. Сдать его в эксплуатацию планируется к 1 декабря 2021 года.

Источник: Вести.Севастополь