Опубликован сборник архивных документов «Севастополь. 1941-1945 годов»

Севастопольские архивисты выпустили сборник документов, рассказывающих о жизни города во время Великой Отечественной войны.

Сборник состоит из шести частей: «Севастополь в первые дни войны», «Боевые действия под Севастополем в период с октября 1941 по июль 1942», «Город в обороне», «Севастополь в период немецко-фашистской оккупации», «Бои за освобождение Севастополя», «Севастополь после освобождения».

Издание составлено из рассказов участников и очевидцев событий. Книги планируется передать в библиотеки и учебные заведения города.

Севастопольцы могут ознакомиться со сборником онлайн, рассказали в пресс-службе правительства города.

Источник: Вести.Севастополь