Опубликовано видео с затопленного в 1941 году теплохода «Армения»

На дне Чёрного моря найден теплоход “Армения”, затопленный немецкой авиацией в 1941 году. Гибель судна считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчётам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали подводные съемки затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».

Опубликовано видео с затопленного в 1941 году теплохода «Армения» Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали подводные съемки затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения». На дне Чёрного моря …



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