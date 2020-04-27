Опубликовано видео с затопленного в 1941 году теплохода «Армения»

Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали подводные съемки затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».
На дне Чёрного моря найден теплоход “Армения”, затопленный немецкой авиацией в 1941 году. Гибель судна считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчётам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО, сообщает пресс-служба Русского географического общества.
Источник: Вести.Севастополь