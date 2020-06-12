Организаторы теракта в Крыму арестованы на два месяца

12 июня 2020     17
Организаторы теракта в Крыму арестованы на два месяца

Определена мера пресечения злоумышленникам, которые подозреваются в подготовке террористического акта на рынке Симферополя.

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения обвиняемым. Трое – заключены под стражу сроком до 10 августа, а четвертый оправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее были задержаны пятеро граждан России, осуществлявшие подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра. Они обвиняются в подготовке к теракту и публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде экстремистской идеологии в интернете.  Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю изъяли у задержанных взрывные устройства и боеприпасы.

Источник: Вести.Севастополь

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