Организаторы теракта в Крыму заключены под стражу на два месяца

Определена мера пресечения злоумышленникам, которые подозреваются в подготовке террористического акта на рынке Симферополя.

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения обвиняемым. Трое – заключены под стражу сроком до 10 августа, а четвертый оправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее были задержаны пятеро граждан России, осуществлявшие подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра. Они обвиняются в подготовке к теракту и публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде экстремистской идеологии в интернете. Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю изъяли у задержанных взрывные устройства и боеприпасы.

Источник: Вести.Севастополь