Особый режим в Севастополе продлят на неделю

На 16 апреля зарегистрировано четыре случая. Ожидается, что положительные результаты будут ещё у двоих мужчин. Также устанавливается круг контактов последнего больного, перемещавшегося по городу и побывавшего в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Монастырь закрыт, братья находятся на территории под медицинским наблюдением.

О таких перспективах рассказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. На принятие подобных мер руководство города подтолкнуло выявление новых случаев заболевания коронавирусом.

Особый режим в Севастополе планируется продлить до 26 апреля.

Самолёты и подводная лодка нанесли удары по кораблям условного противника Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» провели в Чёрном море совместные учения по нанесению …



В Севастополе 4 новых случая коронавируса Три человека – это контактная группа женщины, ранее госпитализированной в инфекционную больницу. Коронавирусная инфекция подтвердилась у дочери и двух внуков …



Особый режим в Севастополе продлят на неделю Особый режим в Севастополе планируется продлить до 26 апреля. О таких перспективах рассказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. На принятие …



В Севастополе на контейнерных площадках увеличилось количество мусора Городские мусоровозы теперь дезинфицируют в два раза чаще, а за чистотой на контейнерных площадках в Севастополе следит Госжилнадзор. В период …

