Осужден житель Крыма, скинувший с балкона свою мать

За попытку убийства собственной матери осужден 35-летний житель Джанкойского района Крыма.

Как сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда, между родственниками произошел конфликт: сначала сын несколько раз ударил мать, а потом решил выбросить ее с балкона и выдать случившееся за самоубийство.

О том, что 58-летняя женщина решила покончить с собой, он рассказывал и следователям, и судье. Мужчина якобы пытался ее спасти, но не хватило сил удержать.

Женщина упала с четвертого этажа, получила множественные переломы, но осталась жива. Теперь она прикована к постели.

Суд посчитал, что через ограждение балкона женщину перекинул собственный сын и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник: Вести.Севастополь