Открыт новый участок «Тавриды» под Симферополем

К 13:00 18 апреля будет завершён перепуск движения на «Тавриду» со старой дороги в районе сёл Мазанка и Донское Симферопольского района.
Сейчас на открывающемся участке и прилегающей территории устанавливают дорожные знаки и направляющие элементы. Транспортный поток будет полностью переведён на новый участок к 13:00 18 апреля.
Жители села Мазанка теперь будут выезжать в сторону Симферополя через Т-образный перекрёсток, а жители Донского – через другой, расположенный за путепроводом, где до этого шёл транспорт.
Источник: Вести.Севастополь
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