Открыта продажа билетов на поезда в Крым по новым направлениям

10 июня 2020     19
Открыта продажа билетов на поезда в Крым по новым направлениям

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым. Продажи билетов открывают до конца дня 11 июня.

Поезда «Таврия» начнут ходить из Симферополя раз в неделю в Екатеринбург и обратно, а в Кисловодск – два раза. Поезд Санкт-Петербург – Евпатория отправится с Московского вокзала 1 июля будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, проинформировали в ведомстве.

Подробнее маршруты и расписание перевозок можно посмотреть на официальном сайте компании-перевозчика.

С севера России и Урала поезда в Крым должны были отправиться конце апреля. Но из-за пандемии коронавируса и режима повышенной готовности «Гранд Сервис Экспресс» отложил запуск новых поездов. Из Санкт-Петербурга и Москвы поезда начали ходить в Крым с конца мая ежедневно. До Севастополя «Таврия» следует по прямому маршруту.

Источник: Вести.Севастополь

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