Открыто движение по новой развязке, связавшей Севастополь и трассу «Таврида»

На границе Крыма и Севастополя у села Верхнесадовое открыто движение по новой развязке.

Теперь машины, едущие из Севастополя через Верхнесадовое, через путепровод спускаются по съезду транспортной развязки и выезжают в сторону Симферополя по основному ходу трассы. Движение в Севастополь тоже идёт по съезду транспортной развязки, сообщили в компании «ВАД», которая занимается строительством федеральной трассы.

Пока открыта только развязка, сам седьмой этап трассы, который примыкает к Севастополю, к Президентской трассе, еще не завершен, там идут работы.

После того, как этот участок введут в эксплуатацию, через развязку поедут только машины, которые направляются в Верхнесадовое и из него.

Источник: Вести.Севастополь