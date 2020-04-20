Овощи, фрукты и зелень, принесенные из магазина, рекомендуют замачивать в воде

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разработал рекомендации, как не принести домой вирус на продуктах питания.

В магазин лучше всего ходить в то время, когда там меньше всего людей. Обязательно надевать маску и перчатки, и следить, чтобы рукой в перчатке вы не касались лица и глаз.

Придя из магазина, сначала нужно тщательно вымыть руки с мылом и уже только потом разбирать покупки. Все продукты в твердой упаковке нужно промыть проточной водой с мылом, а поверхность на которой они лежали, протереть.

Все купленные в магазине или на рынке овощи, фрукты и зелень перед употреблением в пищу нужно замачивать в воде на 10-15 минут, а потом промыть. Если есть нейтральное моющее средство – вымыть с ним.

Пакеты и сумки, с которыми вы ходите в магазин, нужно хранить отдельно от продуктов и либо стирать их, либо обрабатывать дезинфицирующими средствами. Также в доме нужно периодически проводить санобработку дверных ручек и ручек холодильника, выключателей, гаджетов, столов и стульев, пульта телевизора.

На сайте института регулярно обновляется раздел «Навигатор безопасности. COVID-19», где размещены информационные материалы.

Источник: Вести.Севастополь