Пандемия не помешала авианаправлению Москва-Симферополь стать самым популярным у россиян в мае

По данным сервиса бронирования билетов Туту.ру, топ-10 самых популярных авианаправлений в России в мае возглавил маршрут «Москва-Симферополь». И это несмотря на пандемию и действующий на полуострове режим повышенной готовности.

Так доля пассажиров, купивших на май билеты по этому направлению, составила 6,4%. На втором месте с 4,1% рейсы Москва- Сочи, на третьем – с 2,4% Москва-Минеральные Воды.

Именно южные направления лидируют в этом рейтинге. Также в топ-10 вошли рейсы из Москвы в Калининград, Краснодар, Махачкалу, Магадан, Ростов-на-Дону и Петербург. Авианаправление Петербург – Симферополь заняло шестую строчку рейтинга с долей пассажиров в 1,9%.

Работники сервиса также провели опрос среди тысячи пользователей Интернета, по каким причинам они не отказываются от перелетов в такое сложное время.

63% опрошенных ответили, что отменили свои поездки и сдали билеты. Среди тех, кто все-таки полетел, 40% рассказали, что ездили в командировку, 35% – что им понадобилось навестить родных. 16% объяснили, что их прельстили подешевевшие авиабилеты, а 9% просто не захотели возвращать ранее купленные билеты.

Кстати, за год цены на билеты до Симферополя выросли в среднем на 11%.

Источник: Вести.Севастополь