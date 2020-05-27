Панорама «Оборона Севастополя» отмечает юбилей

115 лет назад зрители, среди которых были ветераны Крымской войны, впервые увидели панораму обороны Севастополя. Живописец Франц Рубо, основоположник русской батальной живописи, закончил работу над полотном.

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Сохранились воспоминания художника Франца Алексеевича Рубо, как он готовился к созданию панорамы. На несколько недель он поселился в домике смотрителя Малахова Кургана и каждое утро писал этюды. Ему предстояло решить очень сложную задачу света на картине, ведь штурм оборонительных сооружений начался ещё в темноте, в четыре часа утра, а закончился уже после. На основе этих эскизов ему удалось создать некий усреднённый свет. Именно поэтому на батальном полотне нет чётких теней и не угадывается позиция солнца. Сцена происходит как бы вне времени, как и главная тема картины – подвиг русского войска. Этот приём был необходим и технически: круговой холст освещает солнце через окно под куполом панорамы. По этой причине стоит ещё и ещё приходить сюда, и смотреть на произведение: оно живёт своей жизнью и меняется вместе погодой и сезоном. Но почему битва на Малаховом кургане экспонируется на Историческом бульваре?

«Это связано с устройством Севастополя на период начала XX века. Дело в том, что город был маленький и Корабельная сторона как бы считалась окраиной. А создавалась панорама в эру туризма. При её создании хотелось совместить и наличие рядом важного исторического места, как 4-й бастион, ну и непосредственной близости к центру города», – говорит научный сотрудник сектора истории Крымской войны Екатерина Малиновская.

Именно из-за этого панорама пострадала во время второй обороны. Немецкая авиация в июне 1942 года бомбила здание, 1/3 картины сгорела, остальное успели разрезать на части и спасти. Вместе с раненными ценный груз отправили сначала в Новороссийск. Корабль «Ташкент» в пути атаковали 90 раз. Герои Великой отечественной защитили героев Крымской войны.

«А затем по железной дороге отправили в Новосибирск. Там фрагменты промыли, закрепили красочный слой. Для закрепления требовалось большое количество тонкой бумаги, рыбного клея, растительного масла, мёда и спирта. И произошло то, что казалось невозможным в это трудное военное время – Сибирь дала всё для спасения Севастопольской панорамы» – рассказала завсектором истории Крымской войны Ольга Богаченко.

Фрагменты законсервировали. Благодаря этому мы можем узнать, что в оригинале картина была в более тёмных тонах. К началу Великой Отечественной полотно уже нуждалось в реставрации из-за того, что лак потемнел. После войны панораму решили не восстанавливать из мозаики уцелевших частей, а написать заново. Советские художники долго учились копировать манеру Рубо, но применили более яркие краски, и добавили новые сюжеты. Батальная сцена не заканчивается под предметным планом, а немного простирается под ним.

«Это техническое помещение, здесь не бывают посетители, только сотрудники музея. Под предметным планом панорамы. Вот один из столбов, которые поддерживают подстолье предметного плана, наверху видны детали, пушки, туры», – пояснила завсектором истории Крымской войны Ольга Богаченко.

Но зрители никогда не видят такую важную деталь: за годы работы реставраторы оставили множество заметок прямо на холсте. В них – история второго рождения шедевра.

Ещё два оригинальных фрагмента полотна Рубо стали самостоятельными произведениями искусства. В этом году их восстановили сотрудники московского музея-панорамы «Бородинская битва». Сквозь время, следы огня и морской соли вновь проступили важные детали цвета и пейзажа.

«Эти фрагменты будут переданы в музей для дальнейшего экспонирования в Севастополе, – рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. – Будет ещё один выставочный комплекс, в котором мы планировали как раз разместить и создать экспозицию, посвящённую творчеству Франца Рубо».

В этом история в очередной раз повторилась: уцелевшие оригинальные фрагменты картины реставрировали внуки тех, кто после войны восстанавливал Севастопольскую панораму.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь