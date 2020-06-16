Парад Победы в Симферополе состоится

Он уточнил, что при проведении будут соблюдены все необходимые противоэпидемические меры. Оказать содействие в организации масштабного мероприятия пообещали Министерство обороны и командование Южного военного округа.

«После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором… принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополь состоится», – написал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети.

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