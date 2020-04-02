Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открыт виртуально

2 апреля 2020     8
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открыт виртуально

Сегодня все парки Никитского ботанического сада в Крыму закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции. Но организаторы Парада тюльпанов представили выставку цветов виртуально.

Садоводы Никитского ботанического сада в первый раз показывают ежегодный весенний парад онлайн.  Выставка из ста тысяч тюльпанов уникальных сортов представлена в видеоформате и доступна для всех желающих на сайте ботанического сада и в официальных группах социальных сетей.  

Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь подчеркнул, что 130 голландских сортов-интродуцентов в этом году представлены в первый раз.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Юрий Югансон

Источник: Вести.Севастополь

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