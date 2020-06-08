Парковки вместо деревьев – ремонт ул. Льва Толстого вызвал недовольство горожан

Проект ремонта улицы Льва Толстого в Севастополе вызвал споры. Строители начали расширять дорогу. Вместо двух полос запланировали сделать четыре и организовать новые парковки, но столкнулись с протестом. Почему местные жители не хотят новые места для стоянки, которых так не хватает городу?

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Ровесник Великой Победы — 75-летний дуб — единственное дерево, которое осталось в ходе реконструкции дороги у домов № 15 и №19 на улице Льва Толстого. Остальную аллею — 12 акаций и софор — строители вырубили неделю назад, рассказывают местные жители.

«Как оказалось, эта зеленая зона уничтожена не просто так, а на месте зеленой буферной зоны создаются так называемые парковочные карманы», — рассказала председатель совета ТОС «Созидатель» Елена Митяй.

Парковка сможет вместить 35 автомобилей — говорят в департаменте дорожного хозяйства Севастополя. Но жители четырёх домов с таким соседством не согласны. Они приводят аргументы: выхлопные газы и шум.

«За утро, часа за 3, за 4, 7-10, а то и 12 машин скорой помощи проезжают на большой скорости, парковка этому будет мешать!», — говорит жительница дома №19 по улице Льва Толстого Ольга Вертелецкая.

Люди изучили санитарные нормы. Согласно правилам, дистанция от фасада жилого дома с окнами до паркинга вместимостью от 11 до 50 мест должна составлять не менее 15 метров.

«Провели здесь линию и начали вбивать арматуру, которой определили размеры будущего расширения дороги и парковки, расстояние от дома до арматуры гораздо меньше 10 метров было», — показывает житель дома №19 по улице Льва Толстого Александр Соловьёв.

О нарушении в официальных письмах сообщили и городским властям, и в прокуратуру. Пришел ответ: ведомство проводит проверку. Мнения водителей о необходимости парковки расходятся.

«Потерять все деревья из-за того, чтобы делать парковку, я считаю, что это неправильно. Там лучше расширить дорогу, и всё», — говорит один водитель. «Мне как бы всё равно, я просто во дворе бросаю машину и всё», — заявляет второй. «Парковка и пешеходный переход — обязательно. Потому что деток бедных этих носят на руках, перебегают через дорогу, обязательно надо парковку», — это мнение третьего.

Работы, которые проводят на улице Льва Толстого, квалифицируются как капитальный ремонт. И проведения общественных слушаний он не подразумевает. В департаменте транспорта размещение парковочного кармана на этом участке считают необходимым.

«Для подвоза школьников их родителями, также в этом районе у нас есть бизнес-центр на противоположной стороне дороги и стоматологическая клиника, — говорит Сергей Румянцев, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. — Взамен вырубленных зеленых насаждений департаментом транспорта и департаментом городского хозяйства уже определены места компенсационной высадки».

Высадить планируют полторы тысячи хвойных и 4000 лиственных растений. Подключиться к выбору видов предлагают всем желающим. Подрядчик спорный участок пока оставил. На соседнем — от ул. Ивана Голубца до Коммунистической — работают семь единиц техники и 14 человек. Укладывают щебеночное основание для тротуаров, бордюры и новые люки. По просьбам жителей, устанавливают новую автобусную остановку, возле дома номер 20.

Подрядчик демонтирует освещение и контактную сеть троллейбусов. Ее тоже заменят. Изменится и организация дорожного движения, например, возле школы № 14 установят дополнительный светофор.

Увеличат количество полос движения. На участке от улицы Ковпака до улицы Руднева их будет четыре. На остальной части улицы — три. Использовать полосы будут попеременно в каждом направлении. На участок возле домов № 15 и № 19 вернуться планируют через 2 недели, говорит подрядчик. Тем временем, жители домов подали коллективный иск в суд в отношении департамента. А для размещения автостоянки предлагают альтернативный участок: рядом с бизнес-центром через дорогу. Согласно публичной кадастровой карте, он — в собственности города.

Алёна Давыдова, Антон Терёшкин, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь