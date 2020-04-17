Пасхальные богослужения в Крыму и Севастополе пройдут за закрытыми дверями

Все праздничные богослужения по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря пройдут в закрытом от прихожан режиме. В храмах будут находиться только священнослужители.

Верующие смогут увидеть трансляции служб в интернете или по телевизору.

Так будет трансляция ночной службы в Свято-Владимирском соборе Херсонеса, рассказал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Владыка Лазарь благословил прихожан совершать молитвы дома.

По окончании богослужений на прихрамовой территории под открытым небом пройдет освящение куличей. Люди при этом будут запускаться группами, чтобы можно было соблюдать расстояние в 1,5 – 2 метра. Поддерживать порядок священнослужителям поможет полиция и Росгвардия.

Обряд причащения тоже пройдет за дверями храмов – по предварительной договоренности с батюшками.

Как сказал Сергий Халюта, он с горечью рассказывает об этих мерах, но по-другому сейчас нельзя: число случаев коронавируса в городе продолжает расти – и прихожанам нужно со смирением и пониманием отнестись ко всем предписаниям Роспотребнадзора, которые церковь тоже обязана выполнять.

Источник: Вести.Севастополь