Пасхальные богослужения в Крыму и Севастополе пройдут за закрытыми дверями

17 апреля 2020     7
Пасхальные богослужения в Крыму и Севастополе пройдут за закрытыми дверями

Все праздничные богослужения по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря пройдут в закрытом от прихожан режиме. В храмах будут находиться только священнослужители. 

Верующие смогут увидеть трансляции служб в интернете или по телевизору. 

Так будет трансляция ночной службы в Свято-Владимирском соборе Херсонеса, рассказал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Владыка Лазарь благословил прихожан совершать молитвы дома. 

По окончании богослужений на прихрамовой территории под открытым небом пройдет освящение куличей. Люди при этом будут запускаться группами, чтобы можно было соблюдать расстояние в 1,5 – 2 метра. Поддерживать порядок священнослужителям поможет полиция и Росгвардия. 

Обряд причащения тоже пройдет за дверями храмов – по предварительной договоренности с батюшками.

Как сказал Сергий Халюта, он с горечью рассказывает об этих мерах, но по-другому сейчас нельзя: число случаев коронавируса в городе продолжает расти – и прихожанам нужно со смирением и пониманием отнестись ко всем предписаниям Роспотребнадзора, которые церковь тоже обязана выполнять. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы из-за коронавируса
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы из-за коронавируса

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы из-за коронавируса на осень, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводятся на сайте правительства. …


Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом

В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились …


Кличко поехал в Чернобыль и рассказал о радиации
Кличко поехал в Чернобыль и рассказал о радиации

Мэр Киева Виталий Кличко утром в пятницу, 17 апреля, поехал в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы увидеть, продолжаются ли пожары …


Корабль «Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Корабль «Союз МС-15» приземлился в Казахстане

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …


«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Самарской области
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу. В регионе установлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, грозы ожидаются …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты