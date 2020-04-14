Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 85%

Таких цифр в новейшей истории международного аэропорта Симферополь еще не было. Так за сутки 13 апреля аэропорт принял и отправил всего лишь 480 пассажиров. Это в 19 раз меньше, чем было в этот же день год назад.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, за первые 12 дней апреля пассажиропоток уменьшился на 85% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Рейсов стало меньше на 62%, среднее количество занятых в самолетах мест не превысило 20%.

В расписании остались лишь ежедневные утренние и вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург и два дневных в Москву. В некоторые дни можно улететь в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Все пассажиры, прибывающие в Крым, проходят анкетирование. Также им измеряют температуру. Так на прошлой неделе одного из пассажиров, у которого обнаружили повышенную температуру, сразу увезли на обследование в больницу.

Источник: Вести.Севастополь