Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 90%

В мае 2020 года аэропорт Симферополя обслужил на 90,2% пассажиров меньше, чем годом ранее.

За месяц аэропорт принял и отправил 35,9 тысячи пассажиров. Это на 330 тысяч меньше прошлогоднего показателя. В последний весенний месяц было отменено более 1000 рейсов. В среднем в день обсуживалось менее 10 самолётов, а заполненность бортов не превышала 40%.

Антирекорд в мае был зафиксирован седьмого числа, когда за стуки услугами аэропорта воспользовались 466 пассажиров, что в 23 раза меньше.

Источник: Вести.Севастополь