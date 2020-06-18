Патрульный корабль Черноморского флота вышел в Босфор

18 июня 2020     7
Патрульный корабль Черноморского флота вышел в Босфор

ПК «Василий Быков» зашёл в пролив Босфор при выполнении перехода из Севастополя в Балтийское море.

Экипаж корабля готовится принять участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Морякам предстоит преодолеть свыше 5000 морских миль по Чёрному, Мраморному, Эгейскому, Средиземному, Северному, Балтийскому морям и части Атлантического океана.

Во время перехода морем, экипаж выполнит комплекс корабельных учений, в частности, будут отработаны взлёты и посадки вертолёта Ка-27ПЛ на палубу корабля и проведены тренировки расчётов, обеспечивающих полёты, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь

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