Павел Буцай встал на защиту пенсионеров, пострадавших от мошенничества с электросчетчиками

Севастопольский омбудсмен Павел Буцай сегодня представил депутатам Законодательного собрания города отчет о своей работе. В минувшем году к нему за помощью обратились больше трех с половиной тысяч человек. В том числе и жертвы так называемых “брянских мошенников”.

В Севастополе их полторы тысячи, большинство – пенсионеры, которые поменяли электросчетчики в результате общения с недобросовестными предпринимателями и оказались должны предприятию «Севэнергосбыт» десятки тысяч рублей.

«Представители ресурсоснабжающей организации гарантировали до окончания решения вопросов никаких мер в виде пени за неуплату выставленных счетов или отключению энергии к потерпевшим горожанам применяться не будет, но вопреки заверениям, ресурсоснабжающая организация ведет активную деятельность по взысканию через суды денежных средств с пострадавших жителей города», – рассказал Павел Буцай.

Найти компромисс омбудсмен предлагает уже на площадке правительства города, раз предыдущие встречи не привели к результату. Буцай продолжает работать и над возвращением людей, попавших в руки украинских спецслужб. Уполномоченному удалось помочь 15-ти севастопольцам, оказавшимся в заключении на территории соседнего государства.

Источник: Вести.Севастополь