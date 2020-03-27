Пенсии и выплаты ко Дню Победы пожилым севастопольцам принесут домой

Выплаты некоторым категориям пенсионеров к юбилею Победы перенесены с мая на апрель.

На месяц раньше, по распоряжению президента, финансовую помощь получат больше 9 тысяч севастопольцев. Минимальная сумма – семь тысяч рублей. Инвалидам и участникам Великой Отечественной предусмотрена поддержка в размере 50 тысяч. Впервые дополнительная мера социальной поддержки адресована и детям войны.

«Это лица, которым на момент окончания Второй Мировой войны, до 2 сентября, не исполнилось 18 лет. На сегодняшний день в нашей системе 23 511 человек», – сообщил Станислав Борисенко, директор департамента труда и соцзащиты населения г. Севастополя.

На время режима повышенной готовности глава города Михаил Развожаев поручил организовать адресную доставку на дом пенсий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь