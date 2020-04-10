Пенсии за апрель севастопольцы получат досрочно

Все пожилые севастопольцы в этом месяце получат пенсии раньше положенного срока. Кроме того, переоформлять “инвалидность” не нужно, органы санитарно-медицинской экспертизы продлят документы этой категории граждан автоматически до октября. Об этом сегодня сообщила управляющий отделением Пенсионного фонда по городу Севастополю.

Тем, кто получает пенсии и социальные выплаты на банковские карты, деньги перевели 9 апреля. Это около 85 тысяч человек. Тем, кто пользуется услугами почтовых отделений, выплаты будут произведены до 18 числа. Причём, пенсионерам рекомендуют оставаться дома. Деньги доставят почтальоны. Также досрочно профинансирована единовременная выплата к юбилею Победы. По 75 тысяч рублей получат около восьмисот жителей Севастополя.

«Это инвалиды ВОВ, участники ВОВ, вдовы и вдовцы участников и инвалидов, жители блокадного Ленинграда и 850 человек получили по 50 тысяч рублей тоже по указу Президента к 9 мая. Данные выплаты были произведены вместе с пенсиями»,- рассказала Светлана Бугаенко, управляющий отделением ПФР по г. Севастополю.

В Севастополе отделения пенсионного фонда продолжают приём граждан, но только по предварительной записи, чтобы избежать очередей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта flashman-book.ru

Источник: Вести.Севастополь