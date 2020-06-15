Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории

15 июня 2020     8
Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сакского района, обвиняемого в убийстве женщины в Евпатории.

Тело 54-летней местной жительницы, которая пасла скот рядом с городским элеватором, было обнаружено 4 ноября 2019 года. Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 45-летний житель Сакского района, неоднократно судимый, в том числе за убийство ребёнка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что мужчина несколько раз пытался познакомиться с женщиной, но получив отказ, ударил её по голове, затем нанёс ножевые ранения в шею, от которых потерпевшая скончалась. Подозреваемый скрывался сначала в Сакском районе, а потом – в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

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