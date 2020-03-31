Передвижная система оповещения напомнит севастопольцам о карантине

Севастопольцев призывают соблюдать карантин из передвижного комплекса оповещения. Мобильные комплексы объезжают все районы Севастополя.

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Машина оповещения курсирует по основным городским магистралям в течение всего дня. Соблюдать карантинные меры севастопольцев призывают и громкоговорители на центральном кольце. В городе начали действовать дополнительные ограничительные меры. До 5 апреля не будут ходить троллейбусы. 11 маршрутов дублируют автобусы и маршрутные такси. Чтобы проехать по другим пяти направлениям, придется сделать пересадку. Но помнить о том, что транспорт работает исключительно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.

Этот же график действует и для морского транспорта, кроме паромов: до 5 апреля на них будут перевозить автомобили и сотрудников экстренных служб. До 14 апреля запрещено также использовать маломерные и иные суда для прогулок, аренды, любительской рыбной ловли и в других личных целях.

В перечне новых превентивных мер – и указания для сектора ЖКХ. На время ограничительных мер коммунальные и ресурсоснабжающие организации, в том числе, которые поставляют горожанам электричество, газ и воду должны будут не отключать должников, принудительно не списывать эти долги и обеспечить постоянное предоставление услуг всем горожанам.

Наличие долга также не будут учитывать при принятии решения о предоставлении субсидии на квартплату и коммунальные услуги. С 1 апреля на две недели будет закрыт автовокзал. В другие города на общественном транспорте уехать будет нельзя. Купленные ранее билеты можно вернуть. Вернуть электронные билеты можно через те Интернет-ресурсы, где они были приобретены.

Вероника Андреева, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь