Первая в Крыму железная дорога была построена в Севастополе

В Севастополе была построена первая в Крыму пассажирская железная дорога. Она соединила город с Симферополем. Право на строительство дороги за свои деньги получил промышленник Петр Губонин. Общая протяжённость железной дороги Лозовая – Севастополь составила 665 км. Ее построили в рекордные четыре года и открыли в 1875 году.

Из-за сложного рельефа местности пришлось пробить шесть железнодорожных туннелей, общей протяженностью два километра. Каждый из них имеет название: Сухарный, Графский, Белый, Цыганский, Троицкий и Городской.

Первый по счету от Симферополя обязан своим именем Сухарной балке, в которой в начале XIX века находился завод по изготовлению сухарей. Второй туннель самый короткий – Графский. Его длина 125 метров, он назван в честь командующего Черноморским флотом с 1889 по 1890 годы графа Марко Войновича. Белый назван по цвету инкерманского камня. Самый длинный туннель – Цыганский. Его протяженность 559 метров. Он получил название балки в Инкермане. Выходящий к Килен-балке – Троицкий, проходит через Троицкую балку. Городской туннель пробит под Лазаревскими казармами. Он последний перед Севастополем. Украшен аркой с рельефным орнаментом и нишами для скульптур.

Железная дорога в Севастополе отметилась и в новейшей истории. В конце 2019 года в Российский Севастополь прибыл первый поезд «Таврия» – петербургская семёрка.

ЮЛЯ_ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Источник: Вести.Севастополь