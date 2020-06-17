Первые броненосцы Черноморского флота были заложены в Севастополе

17 июня 2020     7
Первые броненосцы Черноморского флота были заложены в Севастополе

Первые броненосцы Черноморского флота – «Чесма» и «Синоп» были заложены в октябре 1883 года на верфях Севастополя.

Строили их русские корабельные инженеры Арцеулов и Торопов. Для черноморских броненосцев были разработаны новые проекты. Вместо башен на кораблях сконструировали по три двухорудийные барбетные установки. В них разместили 305-мм орудия образца 1877 года. Броневой пояс кораблей удлинили и расширили, железные плиты заменили на сталежелезные. Их изготовили в Англии.

  

В то время это были огромные корабли. Например, водоизмещение «Чесмы» – почти 11 тысяч тонн, мощность машин – свыше 9000 лошадиных сил. Экипаж броненосца насчитывал 683 человека, вооружение корабля – 27 орудий и торпедных аппаратов.

   

6 мая 1886 года в Севастополе «Чесму» спустили на воду. В торжествах принял участие император Александр III, а 20 мая следующего года на воду спущен «Синоп».

Новейшие броненосные корабли «Чесма» и «Синоп» с 18 305-миллиметровыми орудиями стали основой Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь

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