Первый этап реконструкции Большой Морской вышел на финишную прямую

1 апреля 2020     13
Первый этап реконструкции Большой Морской вышел на финишную прямую

На Большой Морской началась укладка асфальта. В качестве первого участка выбрана нечётная сторона улицы: от площади Лазарева до пересечения с улицами Суворова и Адмирала Октябрьского.

Работы на объекте идут по графику, подчёркивают в правительстве города. Его должны сдать к концу апреля.

Уже готов проект второго этапа реконструкции. Он предусматривает обновление фасадов. Но приступить к его реализации планируется не сразу. Как заявил врио губернатора Михаил Развожаев, жители Большой Морской должны немного отдохнуть от этого ремонта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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