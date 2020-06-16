Первый в России небоскрёб был построен в Севастополе

В здании было семь этажей: шесть над землей и один цокольный. Здание возвели в Артиллерийской бухте на углу Базарной улицы (ныне Маяковского).

Сегодня мы знаем это здание, как Главный городской универмаг, а в 1902 году это был «Дом Анненкова». В нем располагалась артельная гостиница на 800 человек для сезонных рабочих. Меценат Яков Анненков построил дом, как замену ночлежкам, которые часто становились очагами распространения в Севастополе тифа и холеры.

В доме было три лифта, он имел собственную электростанцию. Для артельных квартир отвели третий и четвертый этажи. В подвальном располагались склады скоропортящихся продуктов и фабрика искусственного льда. На первом – лавки, пекарни и колбасная фабрика, на втором этаже – огромный трактир. Остальные отвели под паровую прачечную, макаронную фабрику, бани и квартиры служащих дома.

На плоской крыше планировали разбить сад для гулянья. Башню здания венчали оригинальные часы, которые изготовили в Париже. В полдень под звуки народного гимна там появлялся и раскланивался Иван Сусанин. Здание неоднократно горело, пострадало во время Великой Отечественной войны. Два его верхних этажа снесли и сделали шатровую крышу.

Источник: Вести.Севастополь