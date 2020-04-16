Первый заместитель прокурора Крыма возглавил прокуратуру Чувашии

Сегодня на сессии Госсовета Чувашии депутаты утвердили кандидатуру нового прокурора республики. Им стал Андрей Фомин, последние 6 лет проработавший в прокуратуре Крыма. Его кандидатуру на рассмотрение чувашского парламента внес генеральный прокурор России Игорь Краснов, а по видеосвязи Фомина представил заместитель генпрокурора Сергей Зайцев.

Сам Андрей Валерьевич лично присутствовал на сессии и отвечал на вопросы депутатов, которых было задано немало. Также парламентарии попросили его усилить контроль за работой государственных органов власти. Спрашивали, не собирается ли он вернуть в прокуратуру Чувашии порядка 80 человек, уволенных при прежнем руководителе.

Фомин был немногословен, лишь заявил, что изучил результаты проверки работы прокуратуры республики генпрокуратурой России и знает о том, какие проблемы существуют в надзорном ведомстве.

В итоге кандидатура Фомина была поддержана депутатами единогласно.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в г. Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский госуниверситет, и начал работу в прокуратуре. Дослужился до заместителя прокурора Ярославской области. А в 2014 году после событий Русской весны получил назначение в ставший российским Крым. Здесь он работал под руководством Натальи Поклонской до ее избрания в Госдуму.

С Натальей Поклонской, фото с сайта ruinformer.com

В Чувашии Фомин сменит Василия Пословского, который, получив строгий выговор от генпрокурора страны, ушел в отставку по собственному желанию.

Источник: Вести.Севастополь