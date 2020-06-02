Песчанская просит ввести в школах Севастополя курс семьеведения

2 июня 2020     7
Песчанская просит ввести в школах Севастополя курс семьеведения

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская сегодня обратилась к депутатам Заксобрания с просьбой поддержать разработку курса семьеведения для школьников. Аналогичные проекты реализуются уже в нескольких регионах России.

«Современные дети видят модель жизнеустройства из своего не всегда удачного семейного опыта. Многие воспитываются в неполных семьях. Молодые люди не хотят брать ответственность за других. Понятие “гражданский брак” прочно вошло в наше сознание. Количество разводов в городе за 2019 год составило 2040, что составляет более половины от количества зарегистрированных браков», – сообщила Песчанская.

Сегодня она отчиталась перед парламентариями о своей работе за 2019 год. В прошлом году в Севастополе родились 4267 детей. Это на 99 человек меньше, чем годом ранее. Вообще последние три года рождаемость в Севастополе снижается, отметила Песчанская. Обеспокоенность у уполномоченного вызывает и детская смертность: в 2019 году было зарегистрировано 15 случаев младенческой смерти. 34 ребёнка умерли в возрасте до 17 лет.

Источник: Вести.Севастополь

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